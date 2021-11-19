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Общество

46-летнюю псковичку с поражением легких в 95% спасли псковские врачи-реаниматологи

16 ноября в Псковскую инфекционную больницу поступила 46-летняя пациентка с 50 процентным уровнем поражения легких. За три дня уровень вырос до 90-95 процентов, рассказала Псковскому агентству информации заведующая отделением реанимации в Псковской областной инфекционной больнице Варвара Оконечникова.

«Молниеносное течение болезни с высокой вирусной нагрузкой. Ночью сразу после поступления ввели препарат, по анализам крови было видно большое поражение легких», - рассказал врач-реаниматолог. 

«Для инфекционной больницы это колоссальный случай», - отметил заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самир Аль-Араби.

На данный момент пациентка находится в сознании и в скором времени врачи переведут ее на вентиляцию кислорода через кислородную маску.

По словам врачей реанимационного отделения, на данный момент в Псковской инфекционной больнице существует три этапа респираторной поддержки больных. Первая — когда пациент нуждается в обычной вентиляции кислородом от нескольких до 10 литров.

Следующий этап наступает при утяжелении развития болезни. Пациентов переводят на высокопоточную оксигенацию и заключительным этапом является инвазивная вентиляция легких (ИВЛ). Также врачи уточняют, что бывают случаи, когда приходиться делать наоборот, как в случае с 46-летней пациенткой.

Такой ступенчатый подход помогает и врачам и пациентам преодолевать разные степени тяжести течения болезни и выводить пациентов даже из самых тяжелых случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что Псковская инфекционная больница заполнена на 85 процентов. В реанимационном отделении инфекционки спасают шестимесячного малыша, у которого подозревают COVID-19.  

Также беременная врач-реаниматолог псковской инфекционки Варвара Оконечникова рассказала о самочувствии после вакцинации.

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