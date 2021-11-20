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Памятник Петру I в Пскове рождается с помощью болгарки и бормашины

Памятник Петру I, который возводят перед зданием областной прокуратуры в Пскове, рождается с помощью болгарки и бормашины. Об этом Псковскому агентству информации рассказал скульптор Антон Гордиенко.

«Сейчас я намечаю складки, такие складки будут на туловище», – рассказал ПАИ скульптор во время работы.

Современный скульптор немного строитель, грубое оформление будущей фигуры делает электроболгаркой, работу потоньше выполняет с помощью бормашины. Но главный инструмент не изменился со времён Микеланджело.

«Стамеска — незаменимая вещь вообще», — заметил скульптор.

Скульптор Антон Гордиенко также рассказал, что взял за основу памятника Петру I образцы известного французского скульптора Этьена Фальконе. «За образец я взял работу Фальконе «Медный всадник», который установлен в Санкт-Петербурге», — заметил скульптор. 

«Пётр I сказал, что нужно создать такой орган, который уничтожил бы или ослабил зло, которое проистекает от беззакония, неправосудия, взяточничества. Когда мы увидели от нашего коллектива, от работников прокуратуры такое предложение [установить памятник на территории областной прокуратуры. — ПАИ], естественно комиссия по утверждению плана поддержала и приняла такое решение», — отметила официальный представитель прокуратуры Псковской области Рахиба Сулейманова. 

Напомним, памятник Петру I отливают прямо в палатке, которая установлена на территории областной прокуратуры. Скульптура создаётся из арт-бетона, внутри — металлические конструкции. После завершения работ памятник покроют бронзой.

Открытие памятника запланировано на день празднования 300-летия прокуратуры России, 12 января 2022 года. Ранее главный архитектор Псковской области – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин сообщил о том, что внешний вид монумента утверждён. Кроме того, согласован план благоустройства сквера у здания прокуратуры.

О том, как проходят работы и как монумент выглядит сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже, а также в специальном видеосюжете ПАИ.

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