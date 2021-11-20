Почти 1,9 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

14:40, 20 ноября 2021, ПАИ

1 898 781 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 220 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 572 тысячи исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 294 188 случаев заболевания коронавирусом, 7 992 426 человек выздоровело, 262 843 – умерли. В Псковской области коронавирусом заразился 63 801 человек, 54 598 пациентов выздоровело, 1018 человек умерло.