ФОТОФАКТ: Граффити-наклейка с героями «Криминального чтива» появилась у ГКЦ в Пскове

18:02, 21 ноября 2021, ПАИ

Граффити-наклейка с героями фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» Винсентом Вегой (Джон Траволта) и Джулсом Уиннфилдом (Сэмюэл Л. Джексон) появилась у Городского культурного центра на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, автор разместил её на одном из информационных стендов.

Ранее этот же неизвестный художник изобразил в Пскове главных героев американского мультсериала «Бивис и Батхед», а также космонавта и нескольких крысят.