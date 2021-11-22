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Культура

Псковские студенты стали финалистами международного конкурса «Молодые творцы европейского наследия»

Подведены итоги национального этапа международного конкурса «Молодые творцы европейского наследия», организатором которого выступил Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональный комитет по охране объектов культурного наследия, по его результатам работа студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова вошла в число финалистов.

В рамках национального этапа конкурса на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова совместно со службой управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО был создан видеофильм «Псковские храмы – взгляд в будущее», посвящённый объекту всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы» и отражающий взгляд нового поколения на всемирное наследие. Эта работа получила высокую оценку жюри.

В создании ролика принимали участие студентка специализации «Хореографическое творчество» Кристина Васильева, студенты специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Ольга Зинина и Никита Соколовский, студенты специальности «Социально-культурная деятельность» Даниил Григорьев, Анастасия Кузьмина, Анастасия Кириллова, София Львова, Анастасия Овсянникова, Дмитрий Травин, Софья Ягодкина, Иван Ларионов, Екатерина Кропачева, Павел Сарапов.

Большую работу по организации участия в конкурсе провели преподаватели колледжа Надежда Садкова, Снежана Власова, Татьяна Нордэн.

Наставником выступила заместитель директора и начальник отдела «Службы управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры» Мария Лисенкова.

Европейские дни наследия (European Heritage Days) прошли в России с 1 сентября по 31 октября. Страны-участницы проекта – 50 европейских государств – провели дни открытых дверей на объектах культурного наследия, организовали тематические образовательные программы и экскурсии.

Мероприятия Европейских дней наследия в Пскове проходили при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Напомним, в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять древних церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».

Отметим, что Псковское агентство информации создало проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО», в который вошло десять эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, раскрывающих уникальную историю храмов и тайны. В съёмках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей. Проект вышел при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия. Все новости проекта читайте в специальном сюжете.

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