Красногородский район оказался аутсайдером в регионе по вакцинации от коронавируса

13:15, 23 ноября 2021, ПАИ

Самым маловакцинированным районом Псковской области оказался Красногородский с процентом вакцинации 31,7%. Об этом заявила председатель комитета здравоохранения Марина Гаращенко во время совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками региона 23 ноября.

Лидерами по вакцинации являются Псковский район — 81,6%, Себежский район — 70,9%, Палкинский район — 57,3%, Пушкиногорский район — 51,8%. Во всех остальных районах отмечается уровень вакцинации менее 50%.

На данный момент в Псковской области вакцинировано 46,5% жителей.

«Вакцинация поможет в борьбе с COVID-19. Вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции можно делать одновременно, бояться не стоит», - уточнила Гаращенко.

Напомним, что 1 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке в регионе, и поручил увеличить темпы вакцинации, чтобы регион смог достичь планового показателя.

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