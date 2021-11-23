Красногородский район оказался аутсайдером в регионе по вакцинации от коронавируса
Самым маловакцинированным районом Псковской области оказался Красногородский с процентом вакцинации 31,7%. Об этом заявила председатель комитета здравоохранения Марина Гаращенко во время совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками региона 23 ноября.
Лидерами по вакцинации являются Псковский район — 81,6%, Себежский район — 70,9%, Палкинский район — 57,3%, Пушкиногорский район — 51,8%. Во всех остальных районах отмечается уровень вакцинации менее 50%.
На данный момент в Псковской области вакцинировано 46,5% жителей.
«Вакцинация поможет в борьбе с COVID-19. Вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции можно делать одновременно, бояться не стоит», - уточнила Гаращенко.
Напомним, что 1 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке в регионе, и поручил увеличить темпы вакцинации, чтобы регион смог достичь планового показателя.
Все новости с совещания с медиками 23 ноября читайте здесь.
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Мастер-план для Пскова, Великих Лук и нескольких районов подготовит корпорация «Туризм. РФ»
Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте одобрил комитет по труду Псковского облсобрания
Изменения в текущий бюджет ФОМС согласовал социальный комитет Псковского областного Собрания
Михаил Ведерников: Система здравоохранения Псковской области уже три месяца работает в крайне напряжённом режиме
В Псковской области принято решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет