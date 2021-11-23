Михаил Ведерников: Система здравоохранения Псковской области уже три месяца работает в крайне напряжённом режиме

12:35, 23 ноября 2021, ПАИ

Система здравоохранения Псковской области уже три месяца работает в крайне напряжённом режиме. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время совещания с медиками региона 23 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Цифры очень красноречивые. Более пяти тысяч человек находится на стационарном и амбулаторном лечении, лабораторная служба проводит более двух тысяч исследований в сутки (это практически максимум возможного), коечный фонд занят на 65 %, скорая отрабатывает более 700 вызовов в сутки», – отметил губернатор.

Отметим, что в середине ноября машины Псковской станции скорой помощи ежедневно совершали 750 выездов. При этом в диспетчерскую скорой помощи в Псковской области за сутки поступало порядка 1600 звонков.

Напомним, что для ПАИ медики скорой помощи показали свою работу изнутри и рассказали о рисках профессии – посмотреть видео можно здесь.