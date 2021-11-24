Четверть студентов Псковской области привились от коронавируса

10:47, 24 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса привились четверть студентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«В Псковской области зафиксирован рост заражений среди молодёжи, только за прошлую неделю их было более 140 человек. При этом вакцинированных молодых псковичей-студентов в регионе всего четверть», - отметил Нестерук, добавив, что среди преподавателей привито 85%.

По словам главного санитарного врача, молодёжь по-разному переносит заболевание, но есть и случаи с летальным исходом.

Напомним, ранее в регионе приняли решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет во всех образовательных учреждениях. Такое решение Роспотребнадзор принял в связи с неблагоприятной эпидобстановкой в регионе.