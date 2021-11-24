Первенство Псковской области по киберспорту пройдет с 13 по 19 декабря

15:24, 24 ноября 2021, ПАИ

С 13 по 19 декабря в Псковской области пройдет первенство региона по компьютерному спорту. Об этом заявил заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 ноября.

По словам Давида Мошуры, как правило, на соревнования регистрируются от 8 до 10 команд. Активно принимают участие в кибертурнирах великолучане, в этом году на первенстве будут представлены все районы Псковской области.

«Киберспорт – это пока про молодежь лет до 30. Но есть и киберспортсмены, которые старше этого возраста, принимают участие и в чемпионатах мира, – сказал Мошура. – Псковичи уже участвуют во всероссийских чемпионатах, до международных пока не добрались».

Он также подчеркнул, что сейчас региональная Федерация компьютерного спорта насчитывает несколько сотен человек, но точную цифру гость медиацентра назвать не смог, сославшись на «слишком большую текучку». «Кто-то подрастает, кто-то – теряет интерес», - добавил Давид Мошура.

«В киберспорте, как и в обычном спорте, надо тренироваться, держать дисциплину, неплохо бы и тренироваться, чтобы все в порядке было с позвоночником, с руками», - заметил он.

Руководитель Федерации КУДО Псковской области Илья Кучеров отметил, что компьютерные игры отлично расслабляют маленьких спортсменов-кудоистов перед важными соревнованиями.

Специальный материал Псковского агентства информации о развитии киберспорта в Псковской области можно прочитать здесь.