40 дворов планируют отремонтировать в Пскове в этом году

15:38, 24 ноября 2021, ПАИ

В 2021 году в Пскове планируют отремонтировать порядка 40 дворов. Об этом глава Пскова Елена Полонская сообщила во время выезда в округ №2 для контроля ремонта дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 24 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Год удачный в плане ремонта дворовых территорий и общественных пространств, - отметила Елена Полонская. – Благодаря поддержки губернатора Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака в этом году Псков получил беспрецедентные средства на ремонт дворовых территорий».

Первоначально Псков получил порядка 60 млн рублей, 30 млн из которых направили на создание общественных пространств, ещё 30 млн – на ремонт дворов. Далее по решению Псковской городской Думы было выделено ещё 20 млн рублей на дворы, после чего Псков получил финансирование на ремонт дворовых территорий в размере 70 млн рублей.

«Всего в этом году отремонтировали более 15 общественных пространств – проездов к социальным учреждениям, которые располагаются на избирательных округах», - отметила Полонская.

И.п. главы администрации Пскова Борис Елкин добавил, что в этом году было выделено большое количество средств на программу «Формирование современной городской среды».

«Большое количество дворов и общественных пространств реализовано и введено в эксплуатацию в этом году. Часть только планируется ввести», - рассказал Елкин. – Там, где будут задержки и работы не выполнят в срок – будем применять штрафные санкции».

Борис Елкин заметил, что программа работает с участием граждан и конечная приёмка выполняется также вместе с гражданами, которые в случае чего могут сигнализировать и сообщать об имеющихся проблемах.

В Пскове благоустроят отремонтированный двор на улице Яна Фабрициуса. Асфальтирование двора на улице 23 Июля завершат до конца ноября.