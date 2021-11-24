Давид Мошура: Молодых киберспортсменов нельзя «портить» большими денежными призами
«У нас в псковских соревнованиях играют ребята молодые, важно не портить их большими призовыми», - заявил заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 ноября, вспомнив о российской команде Team Spirit, ставшей победителем киберспортивного чемпионата The International 2021 и получившей 18 миллионов долларов.
«Чтобы стать звездой и рассчитывать на большие суммы, надо сначала на месте себя проявить», - пояснил Давид Мошура.
При этом он отметил, что сам по себе игрок «должен играть красиво», вне зависимости от какой-либо мотивации.
«Те, кто сейчас на высоте, начинали с малого», - сказал Давид Мошура.
Специальный материал Псковского агентства информации о развитии киберспорта в Псковской области можно прочитать здесь.
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