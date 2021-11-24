Александр Кузьмин дал прогноз выступлению псковича Алексея Гиацинтова на шоу «Русский ниндзя»
Известный псковский спортсмен, комментатор и ведущий Александр Кузьмин дал прогноз выступлению псковича Алексея Гиацинтова на шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС, пишет «Комсомольская правда – Псков».
«Я искренне в него верю, он очень опытный атлет. Он меня привёл в этот вид спорта – гонки с препятствиями, за что я ему очень благодарен», - отметил Кузьмин, выразив спортсмену огромную благодарность.
Напомним, Александр Кузьмин также принял участие в шоу, но не дошёл до полуфинала.
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Александр Кузьмин дал прогноз выступлению псковича Алексея Гиацинтова на шоу «Русский ниндзя»
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