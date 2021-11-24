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Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о преимуществах киберспорта

Четыре причины полюбить киберспорт: информация для родителей. Какую диету должны соблюдать киберспортсмены? Почему психологи советуют всем иногда играть в видеоигры? Об этом — в новом выпуске программы от 24 ноября.

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24 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о преимуществах киберспорта

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