«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о преимуществах киберспорта

22:22, 24 ноября 2021, ПАИ

Четыре причины полюбить киберспорт: информация для родителей. Какую диету должны соблюдать киберспортсмены? Почему психологи советуют всем иногда играть в видеоигры? Об этом — в новом выпуске программы от 24 ноября.