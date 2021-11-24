«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о преимуществах киберспорта
Четыре причины полюбить киберспорт: информация для родителей. Какую диету должны соблюдать киберспортсмены? Почему психологи советуют всем иногда играть в видеоигры? Об этом — в новом выпуске программы от 24 ноября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Играете ли вы в видеоигры?
24 ноября 2021
Публикуем интервью телеканала РБК с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
24 ноября 2021
Михаил Ведерников: Необходимости введения QR-кодов на транспорте в Псковской области нет
24 ноября 2021
«Псковские барсы» достойно представили ПсковГУ в финале игры «Зарница» в Ростове-на-Дону
24 ноября 2021
Псковские археологи приняли участие в работе научного семинара «Археология Владимиро-Суздальской земли»