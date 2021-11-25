Псковский педиатр: Залог хорошего иммунитета – хороший десятичасовой сон

12:42, 25 ноября 2021, ПАИ

Одним из самых важных факторов выработки хорошего иммунитета является хороший десятичасовой сон для малышей, особенно, когда они начали впервые ходить в детский сад. Об этом рассказала врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 ноября.

«Бывают случаи, когда дети переутомляются за весь день и они не хотят спать, начинают резвиться по квартире. Родителям необходимо понимать, что это кажущаяся бодрость и взрослым необходимо поиграть с ребёнком в тихие игры или сделать расслабляющую ванну, массаж, рассказать сказку. В таком случае ребёнок уснет в 21:00 и будет соблюдаться режим», – уточнила Татьяна Михайлова. Необходимо понимать, что восьмичасовой сон рекомендован для подростков и взрослых, а ребёнку этого будет мало, заметила она.

Помимо хорошего сна родителям стоит заниматься с детьми закалкой и соблюдать календарь вакцинаций, часто гулять на свежем воздухе.

Ранее педиатр рассказала, что за год маленький ребёнок до трёх лет может болеть от 10 до 12 раз и это является нормой.