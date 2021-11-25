600 КамАЗов строительного мусора нужно псковским зоозащитникам для подготовки участка под будущий приют

13:06, 25 ноября 2021, ПАИ

Псковской областной общественной организации «Зоозащита» необходимо порядка 600 КамАЗов строительного мусора для выравнивания участка, на котором планируется построить новый приют для бездомных животных. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель организации Вера Короткова.

По её словам, на полученном участке 2/3 территории — это болото. «Перепад больше 1 метра. А это значит, что никакая техника, даже на гусеничном ходу, ничего там сделать не сможет. Необходимо выравнивать участок, поднимать ту часть, что утоплена. Без этого невозможно начать даже постройку ограждения», - пояснила Вера Короткова.

В связи с этим зоозащитникам требуется строительный мусор. Его могут принять от организаций, которые, возможно, копают котлованы, выравнивают свои участки. «Это всё законно. В сети много объявлений по строительному мусору. Но везде самовывоз. Мы приценились - одна машина, взятая в аренду, будет стоить 3500. Это нереальные расходы», - добавила Вера Короткова.

Напомним, в октябре 2021 года «Зоозащита» получила землю под строительство нового зооприюта. Однако теперь требуется расчистка участка и его выравнивание.

Ранее благодаря неравнодушным гражданам удалось собрать 1 млн рублей на строительство нового приюта - сейчас «Лесопилка» находится на чужой территории и платит ежемесячно десятки тысяч рублей за аренду. Эти деньги зоозащитники планируют оставить для обустройства самого приюта.