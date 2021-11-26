Борис Елкин: Совместно с гражданами и депутатами мы будем работать на благо псковичей

12:30, 26 ноября 2021, ПАИ

Избранный глава администрации Пскова Борис Елкин после завершения сессии Псковской городской Думы 26 ноября дал комментарий журналистам во время пресс-подхода.

Борис Елкин поблагодарил депутатов Псковской гордумы за поддержку его кандидатуры на пост главы администрации Пскова.

«Я уже, в принципе, четыре месяца работаю в данном заведении, в администрации города Пскова. Вижу, что действительно большой объем работы проделали и до этого, но есть моменты, которые необходимо еще доработать. Совместно с гражданами, с депутатами мы будем принимать волевые решения, где-то политические решения, но будем работать во благо граждан и, конечно же, привлекать дополнительные инвестиции, создавать дополнительные объекты строительства», - сказал Елкин.

По его словам, чтобы областной и федеральные центры хорошо оценили работу и дополнительно возможно было бы привлечь федеральные и областные средства, необходимо «справиться с той ситуацией, которая есть сейчас» и показать ту слаженную и хорошую работу для того, чтобы сделать «задел на будущее».

«Поэтому в этом ключе мы планируем работать дальше и, надеюсь, что у нас все получится», - заключил глава администрации Пскова.