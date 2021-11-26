Марина Гаращенко связала всплеск заболеваемости COVID-19 в Пушкиногорском районе с наплывом приезжих в нерабочие дни

13:06, 26 ноября 2021, ПАИ

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Пустошкинском и Пушкиногорском районах мог быть связан с наплывом приезжих в эти районы в нерабочие дни. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба 26 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко отметила, что к медицинским организациям относительно работы по коронавирусу в этих районах вопросов нет. «Однако в выходные и праздничные дни в ноябре в Пушкиногорском районе особенно было много заболевших, которые проезжали через муниципалитет транзитом. Они находились в районе 1-2 дня, затем уезжали. Вот это могло послужить источником дополнительных случаев заболевания», – сказала она.

Напомним, Роспотребнадзор зафиксировал существенное превышение среднеобластных показателей заболеваемости в этих муниципалитетах. В Пустошкинском и Пушкиногорском районах уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 3,5 и 2,6 раза соответственно.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал глав Пустошкинского и Пушкиногорского районов за халатное отношение к ограничительным мерам во время нерабочих ноябрьских дней и после них.