На вопросы о QR-кодах и вакцинации студентов ответил Михаил Ведерников

13:33, 28 ноября 2021, ПАИ

На популярные вопросы по теме эпидситуации ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Является ли вакцинация студентов Псковской области обязательной? Почему вообще Роспотребнадзор уделяет этому столько внимания?» - так звучит один из вопросов. Глава региона пояснил, что те, кто хочет обучаться очно, нормально проходить практику, лично общаться с преподавателями, посещать корпуса университета, должны сделать прививку. «Если вы делаете выбор в пользу отказа от вакцинации – доступна опция дистанционного обучения», - пояснил он.

Что касается причины – с такой инициативой в Роспотребнадзор обратился Совет ректоров.

Заболеваемость среди студентов растёт (на 18% на прошлой неделе), а уровень вакцинации остаётся низким (всего 25-30%). С учётом летального исхода после ковида у иностранного студента, тревога за наших ребят вполне объяснима, уточнил Михаил Ведерников.

По его словам, альтернатива – перевод на дистанционное обучение всех студентов, что, конечно, негативно сказывается на жизни университетов. Но такое право у студентов есть, и все условия для этого созданы.

«Можно ли вакцинироваться беременным?» Аналогичный вопрос касается мамочек, кормящих грудью. Михаил Ведерников отметил, что эту тему подробно разобрали с медиками – по какой-то причине не во всех пунктах вакцинации бригады были корректно проинструктированы. «Беременным и кормящим вакцинироваться нужно, но прививку можно сделать только в поликлинике, чтобы при необходимости в кратчайшие сроки организовать наблюдение и оказать медицинскую помощь», - пояснил губернатор.

Что касается того, будут ли введены QR-коды в транспорте и продуктовых магазинах, он ответил, что такой вариант не рассматривается.

«Когда стоит ждать смягчения ограничений?» - так звучит еще один вопрос. Глава региона заметил, что сейчас введён минимум возможных ограничений. «И наша задача – максимально снизить уровень заболеваемости. Если следующую волну мы встретим на высоких цифрах, наша система здравоохранения такой нагрузки не выдержит.

Это очень серьёзно. Вакцинируйтесь и соблюдайте все меры предосторожности, мы только-только вышли на улучшение эпидситуации», - обратился Михаил Ведерников к жителям области.