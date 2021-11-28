Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На вопросы о QR-кодах и вакцинации студентов ответил Михаил Ведерников

На популярные вопросы по теме эпидситуации ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Является ли вакцинация студентов Псковской области обязательной? Почему вообще Роспотребнадзор уделяет этому столько внимания?» - так звучит один из вопросов. Глава региона пояснил, что те, кто хочет обучаться очно, нормально проходить практику, лично общаться с преподавателями, посещать корпуса университета, должны сделать прививку. «Если вы делаете выбор в пользу отказа от вакцинации – доступна опция дистанционного обучения», - пояснил он.

Что касается причины – с такой инициативой в Роспотребнадзор обратился Совет ректоров.

Заболеваемость среди студентов растёт (на 18% на прошлой неделе), а уровень вакцинации остаётся низким (всего 25-30%). С учётом летального исхода после ковида у иностранного студента, тревога за наших ребят вполне объяснима, уточнил Михаил Ведерников.

По его словам, альтернатива – перевод на дистанционное обучение всех студентов, что, конечно, негативно сказывается на жизни университетов. Но такое право у студентов есть, и все условия для этого созданы.

«Можно ли вакцинироваться беременным?» Аналогичный вопрос касается мамочек, кормящих грудью. Михаил Ведерников отметил, что эту тему подробно разобрали с медиками – по какой-то причине не во всех пунктах вакцинации бригады были корректно проинструктированы. «Беременным и кормящим вакцинироваться нужно, но прививку можно сделать только в поликлинике, чтобы при необходимости в кратчайшие сроки организовать наблюдение и оказать медицинскую помощь», - пояснил губернатор.

Что касается того, будут ли введены QR-коды в транспорте и продуктовых магазинах, он ответил, что такой вариант не рассматривается.

«Когда стоит ждать смягчения ограничений?» - так звучит еще один вопрос. Глава региона заметил, что сейчас введён минимум возможных ограничений. «И наша задача – максимально снизить уровень заболеваемости. Если следующую волну мы встретим на высоких цифрах, наша система здравоохранения такой нагрузки не выдержит.

Это очень серьёзно. Вакцинируйтесь и соблюдайте все меры предосторожности, мы только-только вышли на улучшение эпидситуации», - обратился Михаил Ведерников к жителям области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

28 ноября 2021

В Псковскую область прибыло девять тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»
28 ноября 2021

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
28 ноября 2021

Михаил Ведерников присоединился к литературному конкурсу в честь Дня матери

28 ноября 2021

С принятием нового статуса территорию Шталаг-372 можно будет изучать — Михаил Ведерников

28 ноября 2021

На вопросы о QR-кодах и вакцинации студентов ответил Михаил Ведерников
28 ноября 2021

Какие изменения внесли в противокоронавирусный указ в Псковской области
28 ноября 2021

Об опасности нового африканского штамма коронавируса рассказал псковский губернатор
28 ноября 2021

Михаил Ведерников: У нас есть шансы встретить Новый год без допограничений

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...