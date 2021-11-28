С принятием нового статуса территорию Шталаг-372 можно будет изучать — Михаил Ведерников

13:33, 28 ноября 2021, ПАИ

С принятием нового статуса территорию Шталаг-372 можно будет исследовать, изучать, проводить раскопки, обустраивать мемориальные объекты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что на неделе произошло очень важное событие – территория лагеря советских военнопленных Шталаг-372 признана объектом культурного наследия. Это был один из самых крупных немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе. Он располагался в границах современных улиц Юбилейной, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова.

По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления в 1945-м, в Шталаге погибло более 75 тыс человек. По её же данным, известно, что в лагере был страшный голод. Пленные умирали в первую очередь от истощения, и непосильного труда, рассказал Михаил Ведерников.

«Это горькая память, но и мы, и все последующие поколения, должны знать цену, которую заплатили наши предки за Победу в Великой Отечественной войне», - подчеркнул он.