Губернатор Псковской области отметил стотысячную пассажирку аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове

20:26, 26 ноября 2021, ПАИ

Впервые с начала возобновления полётов международный аэропорт «Княгиня Ольга» обслужил 100 тысяч пассажиров, отметил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Юбилейным пассажиром стала псковичка Татьяна Белобровко, которая, как оказалось, часто летает по маршруту Псков – Москва.

В подарок Татьяна получила сертификат на бесплатный перелёт на два лица по маршрутной сети авиакомпании «Азимут Аэро».

«Напомню, сейчас в здании аэропорта ведутся ремонтные работы, чтобы сделать время пребывания пассажиров более комфортным. Также мы прорабатываем новые маршруты, чтобы из Пскова можно было летать в самые разные регионы и страны. Уверен, у нас всё получится!» – написал губернатор.