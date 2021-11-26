Губернатор Псковской области отметил стотысячную пассажирку аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове
Впервые с начала возобновления полётов международный аэропорт «Княгиня Ольга» обслужил 100 тысяч пассажиров, отметил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Юбилейным пассажиром стала псковичка Татьяна Белобровко, которая, как оказалось, часто летает по маршруту Псков – Москва.
В подарок Татьяна получила сертификат на бесплатный перелёт на два лица по маршрутной сети авиакомпании «Азимут Аэро».
«Напомню, сейчас в здании аэропорта ведутся ремонтные работы, чтобы сделать время пребывания пассажиров более комфортным. Также мы прорабатываем новые маршруты, чтобы из Пскова можно было летать в самые разные регионы и страны. Уверен, у нас всё получится!» – написал губернатор.
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Губернатор Псковской области отметил стотысячную пассажирку аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове
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