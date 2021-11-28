Роспотребнадзор заявил об отсутствии нового штамма коронавируса в России
Специалисты Роспотребнадзора заявили об отсутствии нового штамма COVID-19 «омикрон» в России, сообщает Федеральное агентство информации.
На данный момент новый вариант коронавирусной инфекции содержит 32 мутации —это объясняет заразность и восприимчивость инфекции к вакцинации. В России вид коронавируса «омикрон» обнаружен не был, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Представитель ведомства Камиль Хафизов заявил, что ведётся активная работа, особенно с пациентами, которые только прибыли из зарубежных стран в последнее время.
Напомним, что в Нидерландах выявили 13 заражённых новым штаммом пассажиров, прибывших из ЮАР. Власти Израиля приняли решение ввести двухнедельный карантин.
Играете ли вы в видеоигры?
Только каждый 10-й россиянин имеет финансовую возможность дать детям платное образование
Псковские спортсмены завоевали три медали на Всероссийском соревновании по рукопашному бою
В Нидерландах у 13 пассажиров, которые прибыли из ЮАР, выявили новый штамм коронавируса