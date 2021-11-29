95% преподавателей ПсковГУ привились от коронавируса

10:13, 29 ноября 2021, ПАИ

В ПсковГУ 95% преподавательского состава привились от COVID-19. Об этом заявила ректор вуза Наталья Ильина в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online».

По ее словам, теперь можно не требовать от преподавателей работать в гибридном режиме — сразу и для присутствующих в аудитории студентов, а также с теми, кто находится на занятии онлайн.

«95% преподавателей сделали прививки, требовать от них работать в гибридном режиме мы не будем. Ребята будут заниматься в дистанционном формате с элементами самостоятельной работы. Преподаватели будут заниматься с теми, кто находится в аудитории», - пояснила Наталья Ильина.

Ранее Наталья Ильина рассказала, как студенты будут сдавать сессию в этом году.

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