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Три концерта планируют провести в псковском «Лофте» в декабре

В декабре в псковском «Лофте» планируют провести три концерта. Об этом рассказал руководитель креативного пространства Антон Ковальский в эфире программы «Псковский телеграм Online» 29 ноября.

По словам руководителя «Лофта», 14 декабря запланирован концерт волгоградского певца Бранимира. 17 декабря будет выступать местный пскович, победитель конкурса молодёжной поэзии «Источник».

«Запланировано также выступление одного молодого исполнителя», - рассказал Антон Ковальский.

По словам спикера, со дня открытия «Лофта» там было проведено порядка 15 концертов. «До того, как у нас начались закрытия, у нас как минимум один концерт в неделю проходил. Хотим вернуться обратно к этому», - добавил Ковальский.

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