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Общество

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров: Тема QR-кодов оказалась общественно значимой

Тема QR-кодов вызвала столкновение мнений. Об этом заявил директор ВЦИОМ Валерий Федоров в спецпроекте Псковского агентства информации «Гвоздь телеграма».

По словам Валерия Федорова, тема QR-кодов будоражит, волнует, беспокоит людей и вызывает столкновение мнений.

Этому есть несколько причин. Первая – это то, что коронавирус вторгся в повседневность и изменил привычную жизнь людей. Вторая – это то, что часть наших соотечественников не верит в существование вируса в принципе.

«Есть те, кто переболел в свое время, но, так сказать, нелегально переболел, не обращался за помощью: либо потому, что довольно просто, бессимптомно, либо потому, что не хотел стигматизации: когда на тебя показывают пальцем, ограничивают тебя в контактах, в общении, либо потому, что не хотели сидеть взаперти под жестким контролем приложения «Социальный мониторинг». Ну и десять тысяч других причин. И вот такие люди есть, их много, думаю, у вас тоже среди знакомых они есть. А что с ними? Тут противоречивая позиция Роспотребнадзора: сначала заявили, что им тоже дадут коды, а потом опровергли, сказали, этим коды не дадут, – заметил Валерий Федоров. – Но это лишь один из примеров, на самом деле проблемных бытовых ситуаций в связи с введением QR-кодов  можно предсказать довольно много».

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы.

Кроме того, 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми с 1 февраля и до 1 июня 2022 года QR-коды могут быть введены в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. До 1 февраля 2022 года для посещения непродовольственных магазинов и общепита можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность останется только у обладателей медотвода.

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