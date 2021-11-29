Псковские школьники-миллионеры рассказали, как заработали первые деньги

15:38, 29 ноября 2021, ПАИ

Псковские школьники-миллионеры рассказали, как заработали первые деньги. Ребята из Псковской области принимали участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» и выиграли призовые, которые намерены потратить на обучение и саморазвитие. Об этом они рассказали во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

В числе победителей сразу три одиннадцатиклассника. Это Денис Жгунов из Многопрофильного правового лицея № 8, Олег Михайлов из Гуманитарного лицея Пскова, а также учащаяся средней общеобразовательной школы № 2 Софья Петрова. Все они получат сертификат на миллион рублей на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Кроме того, в числе победителей от региона и ученик 9 класса великолукского лицея № 11 Арсений Иванов, который выиграл сертификат на 200 тысяч рублей, которые сможет направить на образование и саморазвитие.

Три псковских студента, которые также выиграли «Большую перемену», получат по миллиону рублей: Владимирова Кристина (ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»), Фёдорова Алена (ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж»), Хабиби Леон (ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»).

Два студента выиграли по 200 тысяч рублей: Фёдорова Юлия (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»), Алексеева Алёна (ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»).

Координатор регионального сообщества «Большая перемена» Анна Мизгирёва пояснила, «Большая перемена» придумана для поддержки проектных инициатив среди школьников и студентов. «Это практически фабрика идей, которые придумываются и презентуются в виде готовых кейсов», - уточнила Анна.

«Или вот ещё: вы командой решаете кейс по проблеме. И ваша задача - договориться между собой, чтобы решить эту проблему. Умения слушать друг друга, договариваться - это половина успеха команды, - отметила Софья Петрова. - А если ваша идея, которую вы или команда защитили на «Большой перемене», будет интересна партнёрам и государству, то её реализуют. Вот хотя бы «Пушкинская карта» - это же проект с «Большой перемены».

«Конкуренция на конкурсе была жесточайшая. Вот только один пример: команда из 12 человек должна за 10 минут придумать и защитить идею. Это невероятно тяжело. Да, и кстати это необязательно конкурс для отличников, если с гуманитарными предметами у меня все хорошо, то по точным наукам я троечник вообще», - признался Денис Жгунов.

Он также отметил, что подобные слёты «заряжают и вдохновляют» на разработку новых проектов. «Я приехал домой и полон сил, полон идей», - добавил Денис.

Большие госкорпорации, бизнес, крупные университеты присматриваются к победителям проектов, подобных «Большой перемене».

«Конкурс - это отличная прокачка софт-скиллс, гибкости мышления. Такие соревнования учат не бояться презентовать свои идеи, делать это грамотно, доходчиво и убедительно, поэтому впоследствие и к ЕГЭ ты подходишь спокойно - просто как к очередному экзамену. Вот нам, мне и ребятам, с которыми мы вместе работаем на фрилансе, уже предложила сотрудничества федеральная компания, которая занимается VR-технологиями», - поделился Олег Михайлов, уточнив, что знакомство произошло случайно.

В правилах конкурса указывается, что победители могут потратить выигранные деньги на образование и всё, что с ним прямо или косвенно связано, то есть ипотечную «однушку» в Пскове купить не получится. Но и без этого условия все победители решили оставить выигрыш в качестве финансовой подушки при поступлении в вуз: «На случай если не хватит проходных баллов».

Относительно ЕГЭ как критерия оценки качества школьного образования при поступлении в вуз мнения разделились: гуманитарии склоняются к тому, что ЕГЭ не может быть единственным критерием, а любители точных наук спокойно относятся к подобной системе.