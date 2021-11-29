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Общество

3 сантиметра снега выпало в Пскове за день

В Пскове 29 ноября с 09:00 до 15:00 выпало около 3 сантиметров снега, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В Пушкинских Горах за этот период выпало около 5 сантиметров снега. При этом в Гдове снег начался только после обеда.

По прогнозам синоптиков, интенсивный снег продолжится в регионе ночью с сохранением в течение дня.

Предстоящей ночью в регионе прогнозируется метель. Зимняя погода со снегом и минусовыми температурами сохранится в Псковской области до конца недели.

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