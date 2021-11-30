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Родителям победителей «Губернаторского дневника» вручили грамоты

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев в актовом зале администрации города Пскова вручил родителям победителей акции «Губернаторского дневника» грамоты и благодарности за работы с детьми, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Нарядные и взволнованные родители приехали на встречу не только из Пскова, но и из Псковской области.

Например мама Смирнова Глеба рассказала, что, не смотря на погоду, добирались до Пскова из Пустошки три часа и ничуть не пожалели. Это уже второе участие Глеба в конкурсе. Как рассказала мама победителя, о конкурсе она сама узнала из местной газеты «Вперед» и решила начать участвовать, так как ее сын — отличник в своей школе и сейчас планирует стать программистом.

«Мы очень гордимся нашим Глебом. Он не только отличник, но и спортсмен, занимается боксом, сдает ГТО на золотую медаль», - поделилась женщина. Также она поделилась, что представлять Пустошкинский район большая честь для нее с сыном и они хотят попытаться таким образом обратить внимание на проблемы с руководством школы в своем небольшом городе.

Также были две мамы из Острова. У обеих победителями стали дочери, учащиеся в одной школе, но в разных классах. В акции стали участвовать благодаря школьной акции «Мои пятерочки», где результаты детей-победителей на школьном этапе классные руководители выдвигают на номинацию на региональный конкурс. Обе девочки из семей медицинский работников и планируют пойти по стопам своих родителей в будущем.

Кроме того родители поблагодарили директора Островской школы за организацию, за проведение конкурсов и за возможность участия в «Губернаторском дневнике».

30 ноября в Пскове участники акции «Губернаторский дневник» встретились с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым. Дети побывали в кабинете губернатора, подписали несколько важных документов с помощью планшета, а также позвонили главе администрации Пскова Борису Елкину и поинтересовались, как обстоят дела с ФОКОТом у школы №20.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев призвал победителей «Губернаторского дневника» не останавливаться на достигнутом, а губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил победителей «Губернаторского дневника» и их родителей и отметил , что ничего не было бы без их любви, заботы и вклада. Также Михаил Ведерников отметил, что несколько школьниц хотят стать медиками, и подчеркнул, что это говорит о серьёзности намерений.


 

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