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Общество

508 оценок «отлично» получила победительница «Губернаторского дневника» за год

Фото: АПО

Рекордсменкой среди участников акции «Губернаторского дневника» стала ученица четвёртого класса Полонской средней общеобразовательной школы Ольга Волкова, которая получила 508 оценок «отлично» за прошедший год, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

«Я посмотрел на то огромное количество пятёрок, которые получили все участники этого конкурса. Это, конечно, впечатляет. Вы — золотой фонд Псковской области, нам есть чем гордиться!» — отметил Михаил Ведерников.

Победителями акции стали 16 учеников из разных уголков региона — из Порховского, Островского, Опочецкого, Бежаницкого, Пустошкинского районов, Великих Лук и Пскова. Были новички, но также были и те, кто принимает участие в акции уже не первый год.

Дети рассказали губернатору о своих увлечениях, интересах, а также об успехах, задавали главе региона интересующие вопросы. Михаил Ведерников рассказал детям о качествах губернатора: это честность, умение убеждать, находить общий язык с собеседниками.

Победители с удовольствием рассказали губернатору о своих планах на будущее. Среди желаемых профессий были и медицинские, которых не хватает в регионе.

30 ноября в Пскове участники акции «Губернаторский дневник» встретились с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым. Дети побывали в кабинете губернатора, подписали несколько важных документов с помощью планшета, а также позвонили главе администрации Пскова Борису Елкину и поинтересовались, как обстоят дела с ФОКОТом у школы № 20.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев призвал победителей «Губернаторского дневника» не останавливаться на достигнутом, а губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил победителей «Губернаторского дневника» и их родителей и отметил, что ничего не было бы без их любви, заботы и вклада. Также Михаил Ведерников отметил, что несколько школьниц хотят стать медиками, и подчеркнул, что это говорит о серьёзности намерений.

Все новости о «Губернаторском дневнике» в 2021 году смотрите здесь. 

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