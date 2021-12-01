В структуре администрации Пскова планируются изменения – Борис Елкин

12:30, 01 декабря 2021, ПАИ

В структуре администрации Пскова планируются изменения. Об этом сообщил сити-менеджер Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

Борис Елкин напомнил, что всегда при вступлении в должность нового главы администрации происходили изменения – в администрацию приходили работать новые люди.

По его словам, изменения в структуре администрации Пскова пока не будут радикальными. «Будем работать над привлечением кадров», – добавил Борис Елкин.

Напомним, 26 ноября на 59-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва Бориса Елкина назначили главой администрации Пскова.