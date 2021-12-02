120 участников соберет форум «Содействие» в Псковской области
IX Форум социально ориентированных НКО Псковской области «Содействие» соберет на своей площадке порядка 120 участников, которые представляют более 100 организаций региона. Об этом заявила заместитель директора Центра молодёжи и общественных инициатив Олеся Назарой на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 декабря.
По словам Олеси Назарой, все участники должны будут иметь QR-код, поскольку ПЦР-тестирование «не отвечает запросу». Программа форума пройдет в группах по 30 человек, часть экспертов и спикеров подключаться к мероприятию удаленно в режиме онлайн.
«Каждая аудитория ПсковГУ позволяет привлечь в Zoom спикеров, и будет организована трансляция. Всю информацию мы будем публиковать в соцсети «ВКонтакте», там же можно задать интересующие вопросы», - сказала Назарой.
Ранее сообщалось, что IX Форум социально ориентированных НКО Псковской области «Содействие» пройдет на базе ПсковГУ.
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