120 участников соберет форум «Содействие» в Псковской области

14:29, 02 декабря 2021, ПАИ

IX Форум социально ориентированных НКО Псковской области «Содействие» соберет на своей площадке порядка 120 участников, которые представляют более 100 организаций региона. Об этом заявила заместитель директора Центра молодёжи и общественных инициатив Олеся Назарой на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 декабря.

По словам Олеси Назарой, все участники должны будут иметь QR-код, поскольку ПЦР-тестирование «не отвечает запросу». Программа форума пройдет в группах по 30 человек, часть экспертов и спикеров подключаться к мероприятию удаленно в режиме онлайн.

«Каждая аудитория ПсковГУ позволяет привлечь в Zoom спикеров, и будет организована трансляция. Всю информацию мы будем публиковать в соцсети «ВКонтакте», там же можно задать интересующие вопросы», - сказала Назарой.

Ранее сообщалось, что IX Форум социально ориентированных НКО Псковской области «Содействие» пройдет на базе ПсковГУ.