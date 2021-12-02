Спасшие из горящего дома людей и кота псковские полицейские выдвинуты на «Народное признание»

16:35, 02 декабря 2021, ПАИ

На соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Защита» выдвинуты старший инспектор ДПС ГИБДД Александр Никонов и инспектор ДПС ГИБДД Роман Горбатов. Заявку прислала редакция газеты «АиФ-Псков».

На награду полицейские выдвинуты за спасение из дома в Пскове, в одной из квартир которого произошёл пожар, людей и кота. Возгорание случилось 27 апреля около 21:00 на четвёртом этаже дома на улице Красноармейской. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на лестничной площадке мужчину с ожогами на теле. Вместе с сотрудниками МЧС на носилках его вынесли на улицу. И до прибытия медиков полицейские оказали пострадавшему первую помощь, используя материалы из медицинской укладки, находившейся в их патрульном автомобиле. Прибывшая бригада скорой помощи после осмотра гражданина доставила его в больницу.

Необходимую помощь на месте инспекторы ДПС оказали также почувствовавшей себя плохо женщине. Кроме того, они вынесли из дома её кота, оказавшегося в зоне задымления. Вместе с пожарными полицейские эвакуировали из дома жильцов.

В заявке отмечается, что Александр Никонов уже был номинирован на соискание премии «Народное признание» в 2019 году за спасение попавшей в ДТП девочки.

Второй номинанат - Роман Горбатов — летом прошлого года помог жильцам дома на улице Чехова в Пскове покинуть свои квартиры при возгорании на 5 этаже.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.