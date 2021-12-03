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Псковская прокуратура ответила на вопросы людей с ограниченными возможностями

Фото: Прокуратура Псковской области

2 декабря прокуратура Псковской области, в преддверии Международного дня инвалидов, провела встречу с людьми с ограниченными возможностями и ответила на их вопросы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковичи-инвалиды рассказали о мошенничестве и бездействии со стороны правоохранительных органов. С такими проблемами людям приходится сталкиваться практически постоянно. Сообщили о нарушениях жилищного законодательства, а также поступило сообщение о том, что лежачему человеку, с нарушением двигательных функций, отказывают в направлении на медико-социальную экспертизу, в связи с чем до сих пор не могут оформить инвалидность.

Сотрудники прокуратуры выслушали все жалобы граждан, и по всем поступившим обращениям будут организованы проверки. Работа по защите прав граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

Напомним, что 30 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне Международного дня инвалидов подписал первое в регионе соглашение с региональным отделением Всероссийского общества инвалидов.

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