Псковская прокуратура ответила на вопросы людей с ограниченными возможностями

10:27, 03 декабря 2021, ПАИ

2 декабря прокуратура Псковской области, в преддверии Международного дня инвалидов, провела встречу с людьми с ограниченными возможностями и ответила на их вопросы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковичи-инвалиды рассказали о мошенничестве и бездействии со стороны правоохранительных органов. С такими проблемами людям приходится сталкиваться практически постоянно. Сообщили о нарушениях жилищного законодательства, а также поступило сообщение о том, что лежачему человеку, с нарушением двигательных функций, отказывают в направлении на медико-социальную экспертизу, в связи с чем до сих пор не могут оформить инвалидность.

Сотрудники прокуратуры выслушали все жалобы граждан, и по всем поступившим обращениям будут организованы проверки. Работа по защите прав граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

Напомним, что 30 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне Международного дня инвалидов подписал первое в регионе соглашение с региональным отделением Всероссийского общества инвалидов.