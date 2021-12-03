Людмила Савельева: Вакцинироваться нужно для безопасности своих близких

11:01, 03 декабря 2021, ПАИ

Вакцинироваться необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность своих близких. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации заявила председатель Псковского регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Людмила Савельева.

Также она заявила, что приняла это решение из-за того, что постоянно работает с людьми, и поэтому для того, чтобы обезопасить себя и тех людей, с которыми приходится работать, она приняла твердое решение о вакцинации и советует жителям Псковской области поступить так же.

«Необходимо вакцинироваться не только, чтобы самой не заразиться, но и для того, чтобы не заразить других», - отметила Савельева.

Подробнее о пунктах вакцинации в Псковской области и о режиме работы можно узнать здесь.

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они будут необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы.



