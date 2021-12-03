Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Застрявший в Пскове житель Латвии опротестовал в суде запрет на выезд

Фото: АиФ-Псков

2 декабря Сергей Кривошеев, 66-летний житель Латвии, подал в Псковский городской суд иск о нарушении его прав, свобод и интересов в результате запрета на выезд из России, наложенного на него региональным управлением Федеральной службы судебных приставов. Об этом изданию «АиФ-Псков» сообщил сам Сергей Кривошеев.

Сергей Кривошеев живёт в Латвии с 1974 года, но является гражданином России. Приехал на Родину, чтобы решить судебные дела. Но в России он оказался заперт, поскольку числится невыездным.

В УФССП России по Псковской области отметили, что на принудительном исполнении в отношении Сергея Кривошеева находятся три исполнительных производства, а судебный пристав-исполнитель применил к  нему меры принудительного характера. Одна из них — должник ограничен в праве выезда за пределы России. Мужчина уже неделю бомжует в Пскове без средств к существованию.

Подробнее читайте на сайте «АиФ-Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

03 декабря 2021

Более 280 тысяч квадратных метров жилья построили в Псковской области в 2021 году
03 декабря 2021

22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделали безопаснее благодаря нацпроекту
03 декабря 2021

Застрявший в Пскове житель Латвии опротестовал в суде запрет на выезд

03 декабря 2021

На трассе Остров - Псков было затруднено движение транспорта из-за ДТП
03 декабря 2021

ПАИ меняет рекламные пакеты на новогоднее оформление
03 декабря 2021

Великолукский хор мальчиков поборется за «Народное признание – 2021»
03 декабря 2021

До -10 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
03 декабря 2021

Введение в Псковской области QR-кодов вошло в рейтинг событий региона за ноябрь

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...