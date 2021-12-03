Застрявший в Пскове житель Латвии опротестовал в суде запрет на выезд

17:30, 03 декабря 2021, ПАИ

2 декабря Сергей Кривошеев, 66-летний житель Латвии, подал в Псковский городской суд иск о нарушении его прав, свобод и интересов в результате запрета на выезд из России, наложенного на него региональным управлением Федеральной службы судебных приставов. Об этом изданию «АиФ-Псков» сообщил сам Сергей Кривошеев.

Сергей Кривошеев живёт в Латвии с 1974 года, но является гражданином России. Приехал на Родину, чтобы решить судебные дела. Но в России он оказался заперт, поскольку числится невыездным.

В УФССП России по Псковской области отметили, что на принудительном исполнении в отношении Сергея Кривошеева находятся три исполнительных производства, а судебный пристав-исполнитель применил к нему меры принудительного характера. Одна из них — должник ограничен в праве выезда за пределы России. Мужчина уже неделю бомжует в Пскове без средств к существованию.

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