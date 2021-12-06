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Общество

Пожарного-изобретателя выдвинули на «Народное признание - 2021»

Пожарного из дедовичского поселка Пионерный Валерия Смирнова выдвинули на общественную премию «Народное признание - 2021» в номинации «Талант».

Номинанту присвоили серебряную кнопку YouTube за канал «Валера DIY», где набралось уже более 100 тысяч подписчиков. В своих роликах он показывает обустройство собственного дачного участка. Валерию есть что показать - уличный бассейн с подогревом, строительство рекордно бюджетной бани. При этом в родном поселке о его увлечении мало кто знает.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.

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