Псковского «ковидолога» номинировали на «Народное признание - 2021»

17:17, 06 декабря 2021, ПАИ

И. о. заведующего 3-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова выдвинута на соискание премии «Народное признание - 2021» в номинации «Призвание». Заявку направила редакция газеты «Псковская правда».

Эльвина Давлятова окончила Башкирский государственный медицинский университет. Она переехала в Псков из Уфы в 2020 году, чтобы работать в только что построенной новой инфекционной больнице. За это время в качестве врача она успела принять участие в лечении тысяч псковичей, заслужив благодарность пациентов. А помимо своих прямых обязанностей она также активно занимается просвещением в сфере здравоохранения.

На странице в соцсети Instagram Эльвина Давлятова рассказывает о коронавирусной инфекции и специфике ее лечения. «У меня несколько профессий, но на данный момент я «ковидолог». Хочу быть очень полезной для многих из вас и делиться знаниями и опытом. Современное население очень любит читать интернет, а после этого находить в себе множество болезней, а также заниматься самолечением. Думаю, лучше будет узнавать информацию от тех людей, которые работают в сфере медицины и сталкиваются со многими этими проблемами в реальности», - пишет она.

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» завершился 6 декабря. В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся народное голосование за всех претендентов на премию. О его старте будет объявлено дополнительно. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за новостями премии можно здесь.