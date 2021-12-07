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Общество

Около миллиарда рублей заложено в бюджете Псковской области на развитие сельского хозяйства

В бюджете Псковской области на 2022 год и плановые 2023-2024 годы заложено около миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства. Об этом заявил вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков на заседании круглого стола по развитию агропромышленного комплекса в регионе в медиацентре Псковского агентства информации 7 декабря.

По мнению Александра Братчикова, средств на развитие сельского хозяйства всегда недостаточно. Он подчеркнул, что, как показывает практика, в течение года на развитие сельского хозяйства добавляется еще порядка 200-500 млн рублей, в зависимости от того, какие программы будет реализовывать Минсельхоз. «Хотелось бы, конечно, всегда больше [средств — ПАИ], потому что мы прекрасно понимаем, что Псковская область — в большей степени аграрный регион и село занимает достаточно большой процент ВВП региона», - сказал Братчиков. В качестве основных сфер, которые получат меры поддержки, он выделил молочное животноводство, свиноводство и инвестиционные проекты.

При этом Александр Братчиков заявил, что в будущем году регион ожидает «тяжелая ситуация по удобрениям». «Потому что мы видим цену на них, и, скорее всего, Минсельхоз будет принимать какие-то решения, ограничивать экспорт удобрений, потому что это аккумулирует повышение цены, также это топливо и средства защиты растений. Предполагаю, что в ближайшее время появится программа по поддержке на эти виды затрат для сельхозпроизводителей. Сейчас удобрения стоят на 50% дороже, чем в прошлом году, то же самое касается средств защиты и топлива. Если никаких мер принято не будет, то объем произведенного, в первую очередь, зерна резко снизится в следующем году», - сказал Братчиков.

«Я думаю, что Минсельхоз вернется к этому вопросу, может быть, даже в начале следующего года. Это разгоняет инфляцию, потому что все это связано между собой — если дорожает первоначальное сырье для производства того же мяса и молока, то, безусловно, подорожает и молоко, и мясо, и колбаса, и все, что лежит на полке. Минсельхоз все это понимает, и меры поддержки для товаропроизводителей будут приниматься», - заключил гость круглого стола.

Ранее Александр Братчиков заявил, что бюджет Псковской области на 2022 год и плановый период направлен на развитие региона.

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