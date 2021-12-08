Среда истории

14:04, 08 декабря 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы согласовали передачу земельного участка на улице Воеводы Шуйского приходу храма Покрова и Рождества Богородицы сроком на 10 лет. Псковская епархия последовательно, шаг за шагом, с соблюдением всех правовых процедур прошла путь перед реализацией своего социального, благотворительного проекта — создание дома причта. Однако помимо социальной функции у проекта еще одна нагрузка: продолжение реконструкции квартала исторической застройки, речь о которой шла еще с середины XX века, и разгрузка памятника ЮНЕСКО от несвойственных ему функций.

Территория исторического квартала возле Покровской башни по проекту комплексной реконструкции исторического центра Пскова в рамках исполнения постановления Совета министров СССР от 1988 года отнесена к зоне, которая несет максимальный потенциал воссоздания исторической среды. В исследовательских материалах, включающих материалы и аэрофотосъемки, отмечено, что улица Карла Либкнехта, идущая вдоль крепостной стены, была «селитебной», иначе говоря, используемой для размещения домов, общественных зданий и сооружений.

«Есть большое исследование с очень длинным названием - «Обоснование возможности регенерации градостроительной среды и исторической застройки в зонах охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля, на участках непосредственного окружения территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Покрова от Пролома», XIV – XV вв., в границах южной и западной части квартала, ограниченного улицами Красных Просвещенцев, Калинина, Свердлова, Воеводы Шуйского и соответствующими пряслами западной и северо-восточной стен Окольного города, отходящими от Покровской башни», - рассказывает председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. - Если его внимательно почитать, то увидите вывод, что, согласно всем имеющимся историческим, градостроительным данным, опорным планам, исторический комплекс застройки этой территории сформировался на границе конца XIX— начала XX века».

В 1990-е годы — начале 2000-х часть квартала была реконструирована, а точнее регенерирована: так здесь появились несколько домов усадебного типа.

Таким образом, появление здесь дома причта — это, по сути, продолжение регенерации исторической застройки. Об этом мы уже подробно писали, и об этом на сессии гордумы напомнила эксперт Минкульта РФ Надежда Волова, отметив, что в охранной зоне Покровского комплекса «возможна и должна быть регенерирована градостроительная среда».

Еще один важный момент, на который указывают специалисты, это несвойственная для памятника ЮНЕСКО, которым является храм Покрова и Рождества Богородицы, нагрузка. Одним из принципов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года является сохранение выдающейся универсальной ценности памятника, и это сохранение не только стен, конструктивных особенностей и архитектурного облика, но и сохранение исторической атмосферы интерьеров, подлинной духовной среды памятника, а также обеспечение условий наиболее функционального использования в современных условиях.

«Храм у Покровской башни по своим объемам невелик. И если во многих других псковских церквях у священников есть возможность в помещениях храмов или в зданиях рядом организовывать, например, трапезные или воскресные школы, то у Покровского храма — нет. Кто был внутри храма, знает, что местами он напоминает склад. Стоят шкафы, мебель — прямо на пути прихожан и туристов. Отдельная «достопримечательность» - кабинка туалета на улице, прямо под стенами Окольного города. Всё впечатление от уникального храма XVI века меркнет», - отмечает руководитель службы управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Научно-производственного центра по охране памятников Мария Лисенкова.

Кстати, до 1920 года у церкви Покрова и Рождества Богородицы был свой дом причта, но в годы советской власти его разрушили.

По «Своду правил по проектированию и строительству здания, сооружения и комплексы православных храмов», который был введен Госстроем в 1999 году, церковно-причтовый дом относится к служебно-бытовым вспомогательным зданиям и сооружениям городского прихода.

В указанном своде четко прописано, что может находиться в доме причта: пункты приема-выдачи гуманитарной помощи, медицинские пункты, классные комнаты, библиотеки духовной литературы, туалеты, комнаты отдыха персонала, кабинет настоятеля и бухгалтера, трапезная, кладовые и подсобные помещения.

Дом причта на ул. Воевода Шуйского задуман как часть большого социального, благотворительного проекта Псковской епархии. В первую очередь, в нем появится социальная столовая и воскресная школа. И, как уже отмечалось выше, его появление поможет разгрузить храм от несвойственной нагрузки или, говоря языком специалистов, «оптимизировать антропогенную нагрузку, улучшить эстетическое восприятие объекта, качественно повысить условия обеспечения сохранности выдающейся универсальной ценности объекта и сделать его более привлекательным для жителей и гостей города Пскова».