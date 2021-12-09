Более 100 тысяч пассажиров принял псковский аэропорт в этом году

12:58, 09 декабря 2021, ПАИ

100 438 пассажиров принял псковский аэропорт за 11 месяцев 2021 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 декабря.

По словам спикера, пассажиропоток увеличился. Так, за 2019 год аэропорт перевез более 33 тысяч пассажиров, за 2020 год – 45,5 тысячи.

Напомним, 100-тысячного пассажира чествовали в аэропорту Пскова в конце ноября.