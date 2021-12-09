Названы самые востребованные у псковичей авиамаршруты

13:19, 09 декабря 2021, ПАИ

Исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 декабря назвал самые востребованные у псковичей авиамаршруты.

«Псков – Москва востребован больше всего. В период отпусков популярны Анапа, Симферополь, Минеральные Воды», - отметил Стармолотов.

Также спикер рассказал, что прорабатывается вопрос организации полётов из Пскова в Минск. «Пока идут переговоры, поиск авиакомпании, которая могла бы осуществлять полёты», - отметил он.

Говоря о полётах в Египет и Турцию, руководитель профильного комитета добавил, что пока нет конкретной информации. Также он заметил, что загрузка на эти рейсы будет небольшая, и предложил привлекать чартеры. Напомним, полёты в Египет и Турцию из Пскова разрешил федеральный оперштаб.