Михаил Ведерников призвал глав районов контролировать противоковидные меры

10:15, 11 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал глав районов обеспечить постоянный контроль за соблюдением всех мер противовирусной безопасности. Об этом глава региона сообщил в своём еженедельном видеообращении.

Михаил Ведерников отметил, что существует риск нового всплеска заболеваемости, который может наступить до того, как регион справится с текущей волной COVID-19.

Губернатор напомнил, что в конце ноября непростая эпидобстановка сложилась в Пушкиногорском и Пустошкинском районах. «Туда выехали комиссии с проверками соблюдения всех действующих ограничений. И, что характерно, они выявили целый ряд грубых нарушений», – отметил глава региона.

После введения жёстких ограничений ситуация в муниципалитетах выровнялась. «Допограничения сыграли свою роль и будут отменены с понедельника», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что главной задачей глав является анализ ситуации и своевременное принятие необходимых мер.

Михаил Ведерников рассказал, что в настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в Порховском и Новосокольническом районах, куда были направлены межведомственные комиссии для анализа ситуации.