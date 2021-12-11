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Общество

Михаил Ведерников призвал глав районов контролировать противоковидные меры

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал глав районов обеспечить постоянный контроль за соблюдением всех мер противовирусной безопасности. Об этом глава региона сообщил в своём еженедельном видеообращении.

Михаил Ведерников отметил, что существует риск нового всплеска заболеваемости, который может наступить до того, как регион справится с текущей волной COVID-19.

Губернатор напомнил, что в конце ноября непростая эпидобстановка сложилась в Пушкиногорском и Пустошкинском районах. «Туда выехали комиссии с проверками соблюдения всех действующих ограничений. И, что характерно, они выявили целый ряд грубых нарушений», – отметил глава региона.

После введения жёстких ограничений ситуация в муниципалитетах выровнялась. «Допограничения сыграли свою роль и будут отменены с понедельника», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что главной задачей глав является анализ ситуации и своевременное принятие необходимых мер.

Михаил Ведерников рассказал, что в настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в Порховском и Новосокольническом районах, куда были направлены межведомственные комиссии для анализа ситуации.

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