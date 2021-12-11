В Псковской области нужно привить от коронавируса 80% взрослого населения – Ведерников
В Псковской области к началу 2022 года необходимо привить от коронавируса 80% взрослого населения. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём еженедельном видеообращении.
«Этот показатель не самоцель. Если прививочная кампания не будет динамично ускоряться, мы рискуем зайти в порочный круг, когда у одной части населения уже истекает срок действия прививки, а другая ещё даже не сделала первый укол», – отметил глава региона.
Губернатор рассказал, что система здравоохранения в регионе сейчас максимально мобилизована на усиление прививочной кампании, и отметил, что делается это при поддержке Министерства обороны, которое прислало в область 30 военных медиков.
«Они будут работать в регионе до конца января, усиливая терапевтическое звено, мобильные бригады и реанимационные команды», – подчеркнул Михаил Ведерников.