В Псковской области нужно привить от коронавируса 80% взрослого населения – Ведерников

10:17, 11 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области к началу 2022 года необходимо привить от коронавируса 80% взрослого населения. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём еженедельном видеообращении.

«Этот показатель не самоцель. Если прививочная кампания не будет динамично ускоряться, мы рискуем зайти в порочный круг, когда у одной части населения уже истекает срок действия прививки, а другая ещё даже не сделала первый укол», – отметил глава региона.

Губернатор рассказал, что система здравоохранения в регионе сейчас максимально мобилизована на усиление прививочной кампании, и отметил, что делается это при поддержке Министерства обороны, которое прислало в область 30 военных медиков.

«Они будут работать в регионе до конца января, усиливая терапевтическое звено, мобильные бригады и реанимационные команды», – подчеркнул Михаил Ведерников.