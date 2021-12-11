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Общество

Дочь губернатора Псковской области привилась от коронавируса

Старшая дочь губернатора Псковской области Михаила Ведерникова привилась от коронавируса. Об этом он сообщил в своём еженедельном видеообращении.

В адрес главы региона поступило обращение от псковички, которая пояснила, что её дочери 18 лет и она заканчивает техникум. «Почему заставляете вакцинироваться? Вы бы отдали своего ребёнка на прививку от COVID?» – поинтересовалась местная жительница.

Губернатор пояснил, что он никого не заставляет делать прививку, и добавил, что его старшей дочери тоже 18 лет. «На этой неделе она сделала прививку «Спутником V». Это было её самостоятельное решение», – отметил Михаил Ведерников, добавив, что он сам и его супруга также сделали прививки и чувствуют себя прекрасно.

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