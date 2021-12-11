Юные псковичи посетили футбольный матч в рамках акции «Ёлка желаний»

10:11, 11 декабря 2021, ПАИ

Сразу два новогодних желания исполнились в рамках акции «Ёлка желаний». Егор и Александр посетили футбольный матч в Санкт-Петербурге и поболели за любимую команду, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал, что из-за ограничений осуществить мечту было непросто. Ребята посетили футбольный матч «Зенит» – «Ростов», который прошёл на стадионе «Газпром Арена».

Знакомство с большим футболом для ребят стало настоящим событием. По словам мальчиков, этот день им надолго запомнится.

На следующий день они посетили Санкт-Петербургский океанариум, а после – национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия», где увидели самый большой в мире макет России площадью 800 квадратных метров, который является художественным воплощением образа нашей страны.

«Маленькое путешествие в Санкт-Петербург оставило много впечатлений и добрых воспоминаний у ребят. Пусть и остальные их мечты обязательно сбудутся», – добавил губернатор.

Напомним, акция «Ёлка желаний» стартовала в Псковской области в начале декабря. Все, кто хочет на себя примерить мантию доброго волшебника, могут выбрать желания на официальном сайте акции. Есть как материальные (игрушки, одежда, цифровая техника), так и нематериальные мечты, например посетить концерт, встретиться с любимым актёром, увидеть Красную площадь в Москве.

По условиям материальные желания должны быть исполнены до 29 декабря, нематериальные – до 28 февраля.