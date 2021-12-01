Три новогодние ёлки установят в Пскове

14:03, 01 декабря 2021, ПАИ

В этом году в Пскове установят сразу три новогодние ёлки. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

Первую – главную новогоднюю ёлку Пскова – установят на Октябрьской площади, вторую – в парке на Четырёх углах, третью – в парке между улицами Труда и Энтузиастов.

О том, как в Пскове делают новогодние украшения, смотрите в специальном видеосюжете ПАИ.