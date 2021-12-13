В мире зафиксирован первый случай смерти от штамма «омикрон»

15:06, 13 декабря 2021, ПАИ

Первый случай смерти от нового штамма коронавируса «омикрон» зафиксировали в Великобритании. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает местное агентство PA.

«Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Предположительно он развился в организме человека, больного СПИДом или зараженного ВИЧ. Как заявляли учёные, существующие сейчас вакцины от COVID-19 продолжат защищать привитых людей от тяжёлого течения болезни в случае заражения новым штаммом.

В Псковской области на данный момент нет пациентов, зараженных новым штаммом вируса. Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в понедельник заявила, что на сегодняшний день имеются неоднозначные данные об этом штамме в международном медицинском сообществе и пока нет точных данных о симптомах и течении болезни у заражённых.