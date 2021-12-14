После пандемии Псковский перинатальный центр планирует активнее сотрудничать с епархией

10:24, 14 декабря 2021, ПАИ

По окончании подъема заболеваемости коронавирусом Псковский перинатальный центр планирует начать тесное сотрудничество с Псковской епархией. Об этом Псковскому агентству информации рассказал руководитель перинатального центра Николай Красиков.

Николай Красиков отметил, что на данный момент священнослужителей приглашали редко. Во многом это связано именно с ограничениями по распространению коронавируса. «Сейчас отец Андрей [Вахрушев. – Ред.] предложил максимальную поддержку, мы планируем активно сообщать о такой возможности мамам с тяжелыми детьми», – отметил руководитель медучреждения.

10 декабря в Псковском перинатальном центре появились на свет две девочки весом 490 и 1100 граммов. Родственники роженицы попросили покрестить девочек. Протоиерей Андрей (Вахрушев) покрестил малышек, однако одна из них через час скончалась. Её сестра на данный момент находится под наблюдением врачей.