Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

87 школьных классов в Пскове закрыты на карантин из-за ОРВИ

Из-за ОРВИ в Пскове на карантин закрыты 87 школьных классов. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на брифинге в медиацентре ПАИ 14 декабря

Из-за коронавируса в настоящее время закрыты 7 классов в Пскове.

«Важно было прервать скачок, ещё и погода преподнесла сюрприз, и не все организмы справились», - отметил Ермаков.

Руководитель профильного комитета заметил, что до введения дистанционного обучения на карантин из-за ОРВИ в Пскове были закрыты 162 класса, из-за коронавируса – 87 классов.

Напомним, что после введения дистанционки нагрузка на детскую поликлинику снизилась вдвое. Ранее также Андрей Ермаков рассказал, планируется ли отправлять детей на зимние каникулы досрочно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

14 декабря 2021

Более 1,6 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
14 декабря 2021

172 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
14 декабря 2021

Итоги работы псковских профсоюзов обсудили в медиацентре ПАИ
14 декабря 2021

В стационар Псковской инфекционки каждый день поступают беременные женщины
14 декабря 2021

Псковский Роспотребнадзор оценил вероятность ужесточения ограничений из-за штамма «омикрон»
14 декабря 2021

В Псковской области уменьшилось число осложнений от ковидной инфекции
14 декабря 2021

Более 28 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
14 декабря 2021

87 школьных классов в Пскове закрыты на карантин из-за ОРВИ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...