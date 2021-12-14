87 школьных классов в Пскове закрыты на карантин из-за ОРВИ
Из-за ОРВИ в Пскове на карантин закрыты 87 школьных классов. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на брифинге в медиацентре ПАИ 14 декабря
Из-за коронавируса в настоящее время закрыты 7 классов в Пскове.
«Важно было прервать скачок, ещё и погода преподнесла сюрприз, и не все организмы справились», - отметил Ермаков.
Руководитель профильного комитета заметил, что до введения дистанционного обучения на карантин из-за ОРВИ в Пскове были закрыты 162 класса, из-за коронавируса – 87 классов.
Напомним, что после введения дистанционки нагрузка на детскую поликлинику снизилась вдвое. Ранее также Андрей Ермаков рассказал, планируется ли отправлять детей на зимние каникулы досрочно.
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