87 школьных классов в Пскове закрыты на карантин из-за ОРВИ

11:36, 14 декабря 2021, ПАИ

Из-за ОРВИ в Пскове на карантин закрыты 87 школьных классов. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на брифинге в медиацентре ПАИ 14 декабря

Из-за коронавируса в настоящее время закрыты 7 классов в Пскове.

«Важно было прервать скачок, ещё и погода преподнесла сюрприз, и не все организмы справились», - отметил Ермаков.

Руководитель профильного комитета заметил, что до введения дистанционного обучения на карантин из-за ОРВИ в Пскове были закрыты 162 класса, из-за коронавируса – 87 классов.

Напомним, что после введения дистанционки нагрузка на детскую поликлинику снизилась вдвое. Ранее также Андрей Ермаков рассказал, планируется ли отправлять детей на зимние каникулы досрочно.