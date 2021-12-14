Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россия – общий дом: особенности сватовства у украинцев

Фото: https://oneloveweddingexperience.com/weddingpreparations/svadebnye-tradicii-v-ukraine-obrady-nevesty.html

Формирование культуры межнационального общения является одним из актуальнейших вопросов современного мира. Культурная толерантность – основа взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира и согласия, единства и дружбы народов, которая способствует гармонизации межнациональных и межэтнических отношений. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации узнало об особенностях свадьбы у украинцев, а также выяснило, почему женихи боялись оглашать предстоящее сватовство и для чего невесты колупали глину у печи.

Украинцы в России занимают третье место по численности населения. В нашей стране их проживает почти два миллиона человек, а с учётом трудовых мигрантов – более пяти миллионов. Украинцы, так же как и русские, и белорусы, относятся к восточным славянам. Верующие представители украинского народа в основном православные, но есть среди них и католики.

Украинцы - хлебосольный, щедрый и самобытный народ и отмечают праздники с размахом и богатым застольем. Гостей встречают радушно. Вся их жизнь пропитана яркими традициями.

Один из самых красочных украинских обычаев, который ведёт историю из глубины веков, – это сватовство. В старину это было настоящим театрализованным действом. Начиналось всё с того, что молодой человек, присмотревший себе невесту, засылал в её дом сватов, чтобы получить согласие родителей. Сватов подбирали тщательно, ведь от их красноречия зависел исход всего дела. Иногда это были родители жениха, а иногда уважаемые пожилые люди. Свататься шли вечером после захода солнца и ехали к невесте не по главной улице, а подальше от соседских глаз. Секретность нужна была, потому что женихи хотели избежать огласки в случае позора. В случае если парень не нравился, то ему в знак отказа выносили гарбуз (в переводе с украинского – тыква).

Когда жениху отказывали в своём селе, он отправлял сватов на охоту за невестами в края по соседству. Там их ждали опознавательные ориентиры – хаты, где жили девушки на выданье, ярко раскрашивались. В случае если жених пришёлся семье невесты по нраву, ему вручали рушник (домотканое полотенце, богато украшенное узорами. Невеста вышивала его своими руками).

"Сваты". Автор: Николай Корнильевич Пимоненко - [1], Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3230305

Во время сватовства девушки на выданье тоже не сидели без дела. Если они хотели показать, что хотят замуж, то садились у печи и колупали глину. Для сватов и её родителей это было знаком согласия.

Об особенностях чаепития у бурятов читайте в материале. Больше историй о народах читайте здесь. Читайте также о том, как порховская «хохлушка» с узбечкой породнилась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

14 декабря 2021

Около 40 работников Псковского ГКЦ были отмечены наградами
14 декабря 2021

«Лоскутное одеяло». Псковские архитекторы не могут решить вопрос с Четырьмя углами
14 декабря 2021

Увеличится ли рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области к концу года – мнение Роспотребнадзора

14 декабря 2021

Делать прививку от коронавируса беременным советуют на территории Псковского перинатального центра
14 декабря 2021

Россия – общий дом: особенности сватовства у украинцев
14 декабря 2021

Михаил Ведерников призвал решить вопрос постоянного содержания отловленных животных
14 декабря 2021

Президент поручил удвоить ковидные надбавки медикам за работу в праздники
14 декабря 2021

На 10 млн увеличат финансирование на содержание объектов водоснабжения в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...