Россия – общий дом: особенности сватовства у украинцев

17:40, 14 декабря 2021, ПАИ

Формирование культуры межнационального общения является одним из актуальнейших вопросов современного мира. Культурная толерантность – основа взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира и согласия, единства и дружбы народов, которая способствует гармонизации межнациональных и межэтнических отношений. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации узнало об особенностях свадьбы у украинцев, а также выяснило, почему женихи боялись оглашать предстоящее сватовство и для чего невесты колупали глину у печи.

Украинцы в России занимают третье место по численности населения. В нашей стране их проживает почти два миллиона человек, а с учётом трудовых мигрантов – более пяти миллионов. Украинцы, так же как и русские, и белорусы, относятся к восточным славянам. Верующие представители украинского народа в основном православные, но есть среди них и католики.

Украинцы - хлебосольный, щедрый и самобытный народ и отмечают праздники с размахом и богатым застольем. Гостей встречают радушно. Вся их жизнь пропитана яркими традициями.

Один из самых красочных украинских обычаев, который ведёт историю из глубины веков, – это сватовство. В старину это было настоящим театрализованным действом. Начиналось всё с того, что молодой человек, присмотревший себе невесту, засылал в её дом сватов, чтобы получить согласие родителей. Сватов подбирали тщательно, ведь от их красноречия зависел исход всего дела. Иногда это были родители жениха, а иногда уважаемые пожилые люди. Свататься шли вечером после захода солнца и ехали к невесте не по главной улице, а подальше от соседских глаз. Секретность нужна была, потому что женихи хотели избежать огласки в случае позора. В случае если парень не нравился, то ему в знак отказа выносили гарбуз (в переводе с украинского – тыква).

Когда жениху отказывали в своём селе, он отправлял сватов на охоту за невестами в края по соседству. Там их ждали опознавательные ориентиры – хаты, где жили девушки на выданье, ярко раскрашивались. В случае если жених пришёлся семье невесты по нраву, ему вручали рушник (домотканое полотенце, богато украшенное узорами. Невеста вышивала его своими руками).

Во время сватовства девушки на выданье тоже не сидели без дела. Если они хотели показать, что хотят замуж, то садились у печи и колупали глину. Для сватов и её родителей это было знаком согласия.

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