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Общество

Первую беременную привили в выездном пункте вакцинации на территории Псковского перинатального центра

14 декабря на территории Псковского перинатального центра в женской консультации открылся первый в городе выездной пункт вакцинации для беременных. Прививаться от коронавируса женщины начали уже в день открытия. Первой привившейся в новом пункте вакцинации стала псковичка Елена Абрамова.

Девушка приняла решение сделать прививку почти сразу, когда это стало возможно, на 23-й неделе беременности. Напомним, что делать прививку от COVID-19 врачи рекомендуют не ранее 22 недели либо на этапе планирования. Кроме того, чтобы минимизировать риски, желательно, чтобы прививку сделали все члены семьи.

«Хочу обезопасить себя и ребенка. Это важно, в наше время многие заболевают. Как-то не хочется рисковать, все-таки долгожданная беременность», – объяснила свое решение о прививке девушка.

Анна рассказала, что немного волновалась перед вакцинацией, но решение сделать прививку было взвешенным. Она подчеркнула, что в её семье прививку сделали уже все, так что она лишь ожидала подходящего для вакцинации срока. 

Перед тем как сделать прививку, девушке провели предвакцинальный осмотр с целью исключения противопоказаний и предупреждения поствакцинальных осложнений. Терапевт собрал у неё анамнез, измерил давление и температуру, провёл пульсоксиметрию, спросил о сделанных ею ранее прививках и о наличии аллергии. После этого девушка заполнила анкету, в которой ей было необходимо указать, были ли у нее последние две недели признаки респираторных заболеваний.

«Здесь проводится осмотр, изучается медицинская документация беременной, оценивается акушерская ситуация, сердцебиение плода, состояние матки. После чего, при отсутствии противопоказаний, пациентка проходит в кабинет вакцинации, где ей вводится первый или второй компонент вакцины Спутник V», – рассказал руководитель Псковского перинатального центра Николай Красиков.

Пациентку осмотрели, убедились в отсутствии у неё противопоказаний к прививке, также проверили, что ребёнок в порядке. Затем девушку проводили непосредственно в кабинет вакцинации.

После введения первого компонента пациентке вручили сертификат о вакцинации и предупредили о возможных реакциях на прививку со стороны организма, возникновение которых можно считать нормальным.

Вопрос вакцинации беременных, по словам Николая Красикова, сейчас крайне важен. «К сожалению, в последнюю волну мы видим высокую частоту заболеваемости среди беременных женщин. Особенно среди группы риска, это беременные женщины с сопутствующими соматическими заболеваниями. Речь идёт о хронических заболеваниях печени, почек, сердечно-сосудистой и легочной системы, сахарного диабета, онкологических заболеваниях. Беременные подвержены более тяжёлому течению инфекции с неблагоприятными исходами как для самой мамы, так и для плода», – отметил Николай Красиков. 

Он отметил, что после вакцинации беременные значительно реже заболевают коронавирусной инфекцией, а само заболевание, в случае заражения, протекает значительно легче. «Также хочу отметить, что не зафиксировано никаких осложнений ни со стороны мамы, ни со стороны ребёнка», – подытожил специалист.

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